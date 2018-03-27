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В Кузбассе объявили сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавших в пожаре в ТЦ
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В Кузбассе объявили сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавших в пожаре в ТЦ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Реальное время
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сбор средств для оказания помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался в Кемеровской области, сообщила во вторник пресс-служба региональной администрации.
На официальном сайте администрации Кемеровской области разместили реквизиты для зачисления безвозмездных платежей.
Ранее первый вице-губернатор региона Владимир Чернов сообщил, что власти Кемеровской области выделят средства на захоронение всех жертв пожара. Глава региона Аман Тулеев пообещал, что областные власти помогут семьям, потерявшим близких, и выделят по 1 млн рублей за каждого погибшего.
Правительство РФ также сообщило о выделении 76 млн рублей на выплату единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате пожара в торгово-развлекательном центре. Согласно распоряжению, членам семей погибших выплатят единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Получившие в результате пожара вред здоровью получат единовременное пособие в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 25 погибших. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных трое детей. В регионе объявили трехдневный траур.
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