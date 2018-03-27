Пришел в сознание мальчик, выпрыгнувший из горящего ТЦ

Накануне Скворцова рассказала, что этот ребенок был самым тяжелым пациентом среди госпитализированных после пожара в торговом центре.

Уже известно, что этот ребенок остался сиротой: в страшном пожаре в ТЦ Кемерова у него погибли родители и младшая сестра. Он — единственный из семьи, кто спасся, но получил тяжелую травму — поражение грудной клетки, из-за чего ему необходима искусственная вентиляция легких.

Также, сообщила Скворцова, у него перелом костей таза и травма органов брюшной полости. Однако уже вчера у ребенка наблюдалась положительная динамика и признаки улучшения состояния.

27 марта мальчик пришел в сознание, он уже переведен на самостоятельное дыхание. «Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел», — рассказала глава Минздрава.

Скворцова также сообщила, что с помощью телемедицинских систем проведены консилиумы с ведущими специалистами — детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений.

Она заверила, что ребенку оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь в многопрофильной детской больнице города Кемерово.