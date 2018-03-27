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Пришел в сознание мальчик, выпрыгнувший из горящего ТЦ
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Пришел в сознание мальчик, выпрыгнувший из горящего ТЦ 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа торгового центра в Кемерове во время пожара, пришел в себя. Он уже отключен от аппарата искусственного дыхания.
Накануне Скворцова рассказала, что этот ребенок был самым тяжелым пациентом среди госпитализированных после пожара в торговом центре.
Уже известно, что этот ребенок остался сиротой: в страшном пожаре в ТЦ Кемерова у него погибли родители и младшая сестра. Он — единственный из семьи, кто спасся, но получил тяжелую травму — поражение грудной клетки, из-за чего ему необходима искусственная вентиляция легких.
Также, сообщила Скворцова, у него перелом костей таза и травма органов брюшной полости. Однако уже вчера у ребенка наблюдалась положительная динамика и признаки улучшения состояния.
27 марта мальчик пришел в сознание, он уже переведен на самостоятельное дыхание. «Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел», — рассказала глава Минздрава.
Скворцова также сообщила, что с помощью телемедицинских систем проведены консилиумы с ведущими специалистами — детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений.
Она заверила, что ребенку оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь в многопрофильной детской больнице города Кемерово.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался около 16 часов в воскресенье, 25 марта. В пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть госпитализированные и пропавшие без вести, напоминает "Интерфакс".
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