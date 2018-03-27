Регионы и города России начали объявлять траур по погибшим в кемеровском ТЦ 

Траур объявлен в Приморском крае, Бурятии и Ингушетии, Брянской области. К трауру также объявлен в Екатеринбурге и Якутске.
Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. По последним данным, погибли 67 человек.
В связи с пожаром в «Зимней вишне» 27, 28 и 29 марта в Кемеровской области объявлены днями траура.
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал воздержаться от проведения увеселительных мероприятий в регионе на время траура в Кузбассе. В городах Ленобласти пройдут траурные акции в память о жертвах пожара.