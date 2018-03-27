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Карельский Следком выясняет обстоятельства смерти мужчины при пожаре
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Карельский Следком выясняет обстоятельства смерти мужчины при пожаре 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Инцидент произошел 26 марта в поселке Корза.
Карельский Следком проводит доследственную проверка по факту гибели мужчины при пожаре.
Установлено, что 26 марта 2018 года в поселке Корза Пряжинского района произошел пожар. При тушении пожара в частном деревянном доме обнаружено тело 55-летнего хозяина. По предварительным данным причиной смерти потерпевшего является отравление продуктами горения. Причинами возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
По материалам: ptzgovorit.ru
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