Сенатор предложил отменить надзорные каникулы для малого бизнеса в сфере обеспечения безопасности 

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров считает необходимым скорректировать действующие нормы закона об освобождении малого бизнеса от проверок и уточнить, что надзорные каникулы не могут распространяться на проведение проверок, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«В законодательстве следует скорректировать нормы проведения проверок у малого бизнеса. Нужно прописать, что данная норма не распространяется на требования проверок обеспечения безопасности или ситуаций, которые угрожают жизни и здоровью людей», — сказал А. Майоров.
Он также уточнил, что необходимо проводить такие проверки сразу после открытия предприятий. «Речь идет о проверках, связанных с безопасностью людей — это качество строительных конструкций и строительства в целом. Нужно обязательно проверять требования пожарной безопасности, способы и возможности эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций», — добавил сенатор.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что зампредседателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов предложил пересмотреть вопрос о предоставлении надзорных каникул для субъектов малого бизнеса после того, как окончательно завершится расследование возникновения пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Надзорные каникулы освобождают субъект малого предпринимательства от плановых проверок. Они были введены для борьбы с недобросовестными работниками контролирующих служб, злоупотребляющими своими полномочиями.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.