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Сенатор предложил отменить надзорные каникулы для малого бизнеса в сфере обеспечения безопасности
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Сенатор предложил отменить надзорные каникулы для малого бизнеса в сфере обеспечения безопасности 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров считает необходимым скорректировать действующие нормы закона об освобождении малого бизнеса от проверок и уточнить, что надзорные каникулы не могут распространяться на проведение проверок, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«В законодательстве следует скорректировать нормы проведения проверок у малого бизнеса. Нужно прописать, что данная норма не распространяется на требования проверок обеспечения безопасности или ситуаций, которые угрожают жизни и здоровью людей», — сказал А. Майоров.
Он также уточнил, что необходимо проводить такие проверки сразу после открытия предприятий. «Речь идет о проверках, связанных с безопасностью людей — это качество строительных конструкций и строительства в целом. Нужно обязательно проверять требования пожарной безопасности, способы и возможности эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций», — добавил сенатор.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что зампредседателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов предложил пересмотреть вопрос о предоставлении надзорных каникул для субъектов малого бизнеса после того, как окончательно завершится расследование возникновения пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Надзорные каникулы освобождают субъект малого предпринимательства от плановых проверок. Они были введены для борьбы с недобросовестными работниками контролирующих служб, злоупотребляющими своими полномочиями.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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