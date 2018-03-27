Сенатор предложил отменить надзорные каникулы для малого бизнеса в сфере обеспечения безопасности

«В законодательстве следует скорректировать нормы проведения проверок у малого бизнеса. Нужно прописать, что данная норма не распространяется на требования проверок обеспечения безопасности или ситуаций, которые угрожают жизни и здоровью людей», — сказал А. Майоров.

Он также уточнил, что необходимо проводить такие проверки сразу после открытия предприятий. «Речь идет о проверках, связанных с безопасностью людей — это качество строительных конструкций и строительства в целом. Нужно обязательно проверять требования пожарной безопасности, способы и возможности эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций», — добавил сенатор.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что зампредседателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов предложил пересмотреть вопрос о предоставлении надзорных каникул для субъектов малого бизнеса после того, как окончательно завершится расследование возникновения пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово . Надзорные каникулы освобождают субъект малого предпринимательства от плановых проверок. Они были введены для борьбы с недобросовестными работниками контролирующих служб, злоупотребляющими своими полномочиями.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.