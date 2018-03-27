Президент передал украинским спасателям новую спецтехнику

Как сообщает пресс-служба президента, сотрудники подразделения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области получили несколько единиц спецтехники, пишет Сегодня. Петр Порошенко лично передавал спасателям машины, среди которых оказались оперативно-спасательные транспортные средства и пожарные автомобильные цистерны, позволяющие доставлять на место пожара средства пожаротушения, спецоборудование и личный состав.

«Иногда спасение только одной жизни оборачивается многими трудностями. Иногда — требует большой жертвенности со стороны спасателей. От вас всегда требуются — и вы их обязательно демонстрируете — полная организованность, большое умение и мужество. Сегодня реорганизованная аварийно-спасательная служба способна комплексно решать вопросы профилактики техногенных аварий. Она предотвращает катастрофы, пожары и оказывает первую помощь каждому, кто попал в беду. Когда трудно — люди всегда обращаются к спасателям», — отметил глава государства.

По его словам, финансы на приобретение новой техники были выделены из центрального и областного бюджетов. Она будет эксплуатироваться не только на территории Ровенской области. Порошенко пообещал, что теперь отправляющиеся в зону АТО спасатели будут оснащены намного лучше. «Ибо вы обустраиваете там оборонительные рубежи, разминируете территории, оказываете помощь раненым. Ранее вам приходилось эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий», — объяснил президент.