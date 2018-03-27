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Нижегородские пожарные спасли десятерых жильцов из горящего дома
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Нижегородские пожарные спасли десятерых жильцов из горящего дома 

В городе N 50 минут назад
Фото: В городе N
Десять человек были спасены нижегородскими пожарными из горящего дома на улице Богородского в Советском районе. Благодаря их оперативным действиям никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар в многоквартирном доме вспыхнул вчера, 26 марта. Сообщение о случившемся поступило в центр управления кв кризисных ситуациях в 19.38. К моменту прибытия первый подразделений подъезд дома был задымлен. При проверке помещений квартиры, где находился очаг возгорания, была обнаружена 49-летняя женщина. На нее надели специальную маску и помогли выбраться на улицу. Еще девять человек было спасено из соседних квартир. 16 человек, в том числе троих детей, пожарные эвакуировали по лестничным маршам.
Всего с огнем боролись 16 человек, привлекалось пять единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрообогревателя.
Напомним, в Дзержинске во время пожара погибла 70-летняя женщина.
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