Дрозденко призвал жителей Ленобласти отказаться от увеселительных мероприятий

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. По последним данным, погибли 67 человек.

В связи с пожаром в «Зимней вишне» 27, 28 и 29 марта в Кемеровской области объявлены днями траура