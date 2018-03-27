Ещё
Дрозденко призвал жителей Ленобласти отказаться от увеселительных мероприятий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дрозденко призвал жителей Ленобласти отказаться от увеселительных мероприятий 

Ivyborg.ru 53 минуты назад
На время траура в Кузбассе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал воздержаться от проведения увеселительных мероприятий.
Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. По последним данным, погибли 67 человек.
В связи с пожаром в «Зимней вишне» 27, 28 и 29 марта в Кемеровской области объявлены днями траура
Владимир Путин на совещании в Кемерове подчеркивал, что причинами унесшего десятки жизней пожара в «Зимней вишне» в Кемерове являются преступная халатность и разгильдяйство. Глава государства пообещал, что все виновные в пожаре, произошедшем в ТЦ «Зимняя вишня», понесут наказание.
Ivyborg.ru: последние новости
Генпрокуратура проверит все ТЦ с развлекательными центрами в России из-за пожара в Кемерово Руководство ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове настаивает, что здание подожгли В сети появилось видео начала пожара в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина320
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева205
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову175
Трамп начал терять уважение Путина136
Жизнь зла
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
00:29
Над Москвой прольется весенний звездопад
Новости Москвы
02:06
Более 700 литров чая раздали у закрытых станций метро
Новости Москвы
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
20:00
Рядом с метро «Шелепиха» построят квартал реновации
Новости Москвы Недвижимость
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение