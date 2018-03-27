Дрозденко призвал жителей Ленобласти отказаться от увеселительных мероприятий 

На время траура в Кузбассе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал воздержаться от проведения увеселительных мероприятий.
Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. По последним данным, погибли 67 человек.
В связи с пожаром в «Зимней вишне» 27, 28 и 29 марта в Кемеровской области объявлены днями траура
Владимир Путин на совещании в Кемерове подчеркивал, что причинами унесшего десятки жизней пожара в «Зимней вишне» в Кемерове являются преступная халатность и разгильдяйство. Глава государства пообещал, что все виновные в пожаре, произошедшем в ТЦ «Зимняя вишня», понесут наказание.