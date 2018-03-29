Выплаты пассажирам такси за вред здоровью и имуществу могут вырасти до 2 млн рублей

Выплаты пассажирам автомобилей такси в случае вреда жизни, здоровью и имуществу могут вырасти с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей, следует из проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси», размещенного на сайте Госдумы

«Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси до вступления в силу настоящего федерального закона, обязаны заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и представить его копию в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего закона», — говорится в тексте проекта закона.

«Доступность услуги по перевозке легковыми такси для граждан и экономическая выгода этого бизнеса приводит к неконтролируемому увеличению парка легковых такси, непрофессионализму водителей, злоупотреблениям в этой сфере и сопровождается повышенными рисками для здоровья и безопасности граждан. Не единичны случаи, когда водитель такси, превышая скоростной режим или допуская нарушение иных правил дорожного движения, не справляется с управлением транспортным средством и попадает в аварию, причиняя вред пассажиру или ставя его жизнь и здоровье под угрозу», — говорится в пояснительной записке к документу.

Необходимо на законодательном уровне закрепить требование об обязательном страховании ответственности перевозчиков, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. В настоящее время все, на что может рассчитывать пострадавший пассажир такси — это компенсация по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, максимальная выплата по которому в части возмещения вреда, причиненного жизни потерпевшего, составляет 500 тысяч рублей, отмечается в пояснительной записке к документу.

При этом выплата за причинение вреда жизни пассажира при перевозках, осуществляемых, например, автобусом или троллейбусом, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» составляет 2 млн рублей.