В Госдуме поддержали идею о добровольном страховании ответственности и вреда для владельцев ТЦ

«Это вопрос не только возмещения ущерба жизни и здоровья, но и повышения качества обеспечения безопасности, потому что страховая организация понимает, что она будет нести материальные убытки. Вот, например, в торговом центре никто не следил за соблюдением безопасности, и он сгорел, поскольку в этом случае своими деньгами никто не рискует. А вот страховая организация — рискует. Очевидно, что она может подписать документы о запуске какого-то объекта. По крайней мере, так должно быть в случае, если объект соответствует мерам пожарной безопасности», — подчеркнул А. Аксаков.

Депутат добавил, что по данному предложению главное сейчас — это в ходе дискуссии решить вопросы по страхованию объектов и мест массового скопления людей.

«Мы обсуждали это вопрос. Я запросил материалы от них (Всероссийского союза страховщиков — прим. Агентства «Москва»), обещали они нам их направить, мы их посмотрим. Есть вопросы по страхованию мест массового скопления людей. Скажем так, на ярмарке, на Красной площади, например. Надо их страховать или нет? У нас есть вопросы, которые требуют дискуссии. Исходя из этого надо будет определить реальные случаи, когда объекты нужно страховать, и это правильно, чтобы снять риски, связанные не только с проведением мероприятий, но и с последствиями всевозможных неожиданных ситуаций.

Я поддерживаю концептуально, просто нужно четко определиться по объектам и по случаям, когда это должно происходить», — заключил А. Аксаков.

Агентство «Москва» ранее сообщало, что Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил ввести добровольное страхование ответственности и вреда для владельцев торговых центров.