В здании главпочтамта Усинска сгорел миллион рублей 

Как сообщает ИА «БНК Коми», пожар произошел в здании по адресу Возейская, 15, где располагается отделение почтовой связи. Площадь возгорания составила 15 кв метров, в его ликвидации были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава. Причина происшествия устанавливается.
При пожаре пострадали стеллажи в помещении, где находятся ценные бумаги, в том числе билеты Центробанка России. Размер материального ущерба устанавливается, по некоторым данным, он составляет более миллиона рублей. Почтовые отправления клиентов находятся в целости и сохранности.