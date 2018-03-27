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Три кинозала и контактный зоопарк в Кемерове были охвачены огнем к моменту прибытия пожарных
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Три кинозала и контактный зоопарк в Кемерове были охвачены огнем к моменту прибытия пожарных 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщило МЧС РФ.
В 12:15 по прибытию на место чрезвычайной ситуации огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу
— говорится на официальном сайте ведомства.
Утром, 27 марта, в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой он посетил пострадавших, находящихся в больнице, и пообещал членам инициативной группы, что все виновные будут наказаны.
Для расследования причин трагедии в Кемерове партия КПРФ выступила с предложением создать парламентскую комиссию. По мнению коммунистов, это необходимо для установления истинных виновников ЧП. В противном случае «крайними» окажутся двое охранников, один из которых выключил сигнализацию, а второй закрыл двери. При этом нельзя упускать тот факт, что у этих сотрудников тоже были свои начальники.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Еще более 60 человек пострадали, 15 человек госпитализированы, опознаны 25 жертв. На данный момент
из-под  завалов извлечены 58 тел, шесть человек до сих пор не найдены. Для опознания 37 жертв пожара потребуется генетическая экспертиза. Все семьи погибших и пострадавших получат материальные компенсации.
Среди возможных причин пожара эксперты называют дешевые отделочные материалы, перегрузку электросети, халатность ответственных лиц при проведении пожарных проверок, а также взрыв аппарата с попкорном. Наиболее вероятной причиной пожара следователи считают короткое замыкание. Версия теракта не рассматривается.
На встрече с инициативной группой граждан Путин прокомментировал возможную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Президент предложил не «назначать» сгоряча виновных и сначала разобраться в произошедшем.
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