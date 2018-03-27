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Жители Уфы почтят память погибших в кемеровской трагедии в парке Якутова
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Жители Уфы почтят память погибших в кемеровской трагедии в парке Якутова 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Возложение цветов в память погибших в страшной трагедии в Кемерове будет проходить 27 марта в парке имени Ивана Якутова около Вечного огня, об этом сообщил глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев на своей странице в соцсети.
«Поддержим, друзья, тех, у кого сегодня большое горе — потеря близких, родных, друзей. Ужасная трагедия для всей страны», — написал он.
По его словам, администрация парка не установила точного времени возложения цветов. Горожане могут подходить в любое время дня, чтобы почтить память.
Напомним, в пожаре, охватившем 25 марта торговый центр «Зимняя вишня», погибли, как минимум, 64 человека, из них 41 ребенок. В Кемерове объявлен трехдневный траур.
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