Жители Уфы почтят память погибших в кемеровской трагедии в парке Якутова

Возложение цветов в память погибших в страшной трагедии в Кемерове будет проходить 27 марта в парке имени Ивана Якутова около Вечного огня, об этом сообщил глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев на своей странице в соцсети.

«Поддержим, друзья, тех, у кого сегодня большое горе — потеря близких, родных, друзей. Ужасная трагедия для всей страны», — написал он.

По его словам, администрация парка не установила точного времени возложения цветов. Горожане могут подходить в любое время дня, чтобы почтить память.

Напомним, в пожаре, охватившем 25 марта торговый центр «Зимняя вишня», погибли, как минимум, 64 человека, из них 41 ребенок. В Кемерове объявлен трехдневный траур.