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Курение — причина пожара!
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Курение — причина пожара! 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Нередко еще можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи материалов, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем.
Особенно следует остановиться на малолетних курильщиках. Подражая взрослым, ребята курят, выбирая для этого самые укромные места. При  появлении взрослых они стремятся скрыть свой проступок, бросают
непотушенную сигарету, провоцируя пожар.
Очень опасно курить лежа в постели. Курящий засыпает, сигарета падает на  постельные принадлежности, что может вызвать возгорание.
Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Также окурок может попасть в квартиру через открытую форточку, где условия для развития горения могут быть самыми благоприятными.
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