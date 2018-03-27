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Кемеровскую «Зимнюю вишню» запустили без согласования МЧС
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Кемеровскую «Зимнюю вишню» запустили без согласования МЧС 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе проверки крупного ЧП выяснилось, что МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения здания в эксплуатацию.
«Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта», — цитирует ТАСС главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России Рината Еникеева.
Глава СК РФ Александр Быстрыкин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что городские власти четыре года назад дали разрешение на преобразование здания кондитерской фабрики в торговый центр. Глава федерального ведомства также добавил, что в ходе проверки будет проведена строительная экспертиза: «У меня список только арендаторов — 27 разнопрофильных организаций, они, по сути, никем не контролировались — как они торгуют, как они охраняют, как они обеспечивают безопасность», — сообщил президенту глава СК РФ.
Фото: sledcom.ru.
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