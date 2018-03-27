Вилкул заставляет Гройсмана отчитаться о мерах безопасности в ТРЦ

«Необходимо проверить, насколько заводские помещения соответствуют требованиям безопасности и способны обеспечить выход людей в случае чрезвычайной ситуации. Это касается, в том числе, проверки, насколько лестницы обеспечивают нормальную эвакуацию большого количества людей, оборудования систем пожаротушения, дымоудаления и так далее», — написал Вилкул на своей странице в Facebook.

Депутат потребовал от премьера Владимира Гройсмана отчитаться, насколько на Украине обеспечены нормы противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.

«В том числе, правительство и государственная служба по чрезвычайным ситуациям должны дать ответ — насколько безопасно размещение кинотеатров и детских развлекательных центров в верхней части ТРЦ. Возможно, необходимо изменение законодательства. В том числе, ужесточить ответственность за невыполнение требований по пожарной безопасности», — считает политик.