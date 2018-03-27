Вилкул заставляет Гройсмана отчитаться о мерах безопасности в ТРЦ 

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил во вторник сопредседатель фракции партии в Верховной Раде Александр Вилкул. По словам депутата, на Украине, как и в других странах бывшего СССР, многие торгово-развлекательные центры размещаются в зданиях бывших заводов и фабрик.
«Необходимо проверить, насколько заводские помещения соответствуют требованиям безопасности и способны обеспечить выход людей в случае чрезвычайной ситуации. Это касается, в том числе, проверки, насколько лестницы обеспечивают нормальную эвакуацию большого количества людей, оборудования систем пожаротушения, дымоудаления и так далее», — написал Вилкул на своей странице в Facebook.
Депутат потребовал от премьера Владимира Гройсмана отчитаться, насколько на Украине обеспечены нормы противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.
«В том числе, правительство и государственная служба по чрезвычайным ситуациям должны дать ответ — насколько безопасно размещение кинотеатров и детских развлекательных центров в верхней части ТРЦ. Возможно, необходимо изменение законодательства. В том числе, ужесточить ответственность за невыполнение требований по пожарной безопасности», — считает политик.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).