В МЧС подготовили поправки в правила пожарной безопасности

МЧС подготовило поправки в правила противопожарной безопасности зданий, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ. Как отмечается, предлагается обязать руководителей организаций проводить по меньшей мере раз в пять лет эксплуатационные испытания наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждений на крышах, а также периодически проверять «средства спасения с высоты». Также при испытаниях необходимо будет в обязательном порядке составлять протокол.

Кроме того, нужно будет обеспечивать содержание наружных пожарных и эвакуационных лестниц «в исправном состоянии».

Как уточняется, в настоящее время испытываются только пожарные лестницы, используемые спасателями.