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В МЧС подготовили поправки в правила пожарной безопасности
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В МЧС подготовили поправки в правила пожарной безопасности 

RT на русском 1 час назад
МЧС подготовило поправки в правила противопожарной безопасности зданий, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ. Как отмечается, предлагается обязать руководителей организаций проводить по меньшей мере раз в пять лет эксплуатационные испытания наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждений на крышах, а также периодически проверять «средства спасения с высоты». Также при испытаниях необходимо будет в обязательном порядке составлять протокол.
Кроме того, нужно будет обеспечивать содержание наружных пожарных и эвакуационных лестниц «в исправном состоянии».
Как уточняется, в настоящее время испытываются только пожарные лестницы, используемые спасателями.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, жертвами которого стали, по последним данным, 64 человека.
RT на русском: последние новости
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