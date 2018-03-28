Тайны московских ТЦ: как проверяют моллы после трагедии в Кемерово

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости Генпрокуратура поручила проверить в регионах РФ все торговые центры после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , где по последним данным погибли 64 человека, в том числе много детей. Корреспондент РИА Новости Даниил Шеремет отправился в торговый центр «Семеновский», расположенный на востоке Москвы, чтобы понаблюдать за ходом прокурорской проверки.

Невидимый Хогвартс

Если вы не любите долгий шопинг, проводить пожарную проверку в торговом центре вам точно не понравится: это такое же утомительное занятие. Проверить нужно каждое подсобное помещение, каждый коридор, каждый пожарный выход — и все это может занять целый день, учитывая большую площадь объекта.

Я пришел в торгово-развлекательный центр «Семеновский» около двух часов дня — его и остальные торговые центры столицы проверяют по поручению Генпрокуратуры. ТЦ «Семеновский» — это пятиэтажный комплекс на востоке Москвы с многоуровневой парковкой; здесь на площади в 40 тысяч квадратных метров размещены 150 магазинов, 11 кафе и ресторанов и кинотеатр. На сайте ТЦ указано, что в день центр посещают около 36 тысяч человек.

Обычный посетитель торгового центра не подозревает, сколько «тайных» помещений есть в здании. Можно сказать, у каждого магазина, каждого кафе есть свой маленький невидимый Хогвартс: за прилавком коридор, в нем двери, дальше лестницы, склады, раздевалки, разгрузочные зоны, еще коридоры — довольно однотипные, в них легко заблудиться постороннему. И здесь взгляд инспектора должен быть особенно внимательным, потому что при пожаре любая лишняя коробка или тележка на эвакуационном пути может помешать людям выбраться наружу и спастись.

Помощник межрайонного прокурора, инспектор пожарного надзора МЧС и ответственные за пожарную безопасность торгового центра начали обход с фудкорта. Такое место, где компактно на небольшой площади размещены «ларьки» со своей кухней и едой, есть чуть ли не в каждом торговом центре. Что обнаружит инспекция за дверью «только для персонала»?

Длинный коридор. Параллельно каждому «ларьку» двери с магнитными замками. Стук в дверь — и вот нам открывают работники общепита, без лишней суеты, привычные к визиту проверяющих.

"У нас генеральный директор — японец, и тут большое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. Нас в пример ставят", — рассказал представитель службы безопасности ТЦ.

По его словам, администрация всегда выполняет представления прокуратуры в случае, если были найдены какие-то нарушения, и помогает арендаторам решить проблемы. Это чувствуется: управляющие магазинов и других торговых организаций, открывая двери, прямо отвечают на вопросы пожарного инспектора и без лишних вопросов показывают и делают все, что он требует.

Мы подошли к двери, спрятанной в недрах здания — обычный посетитель сюда не дойдет, дверь на магнитном замке. Кажется, что за ней какая-то подсобка, но на самом деле это небольшой офис, в котором сидят несколько женщин.

— А где у вас огнетушитель? — спросил инспектор.

— Вот он, за дверью.

— А почему он за дверью? А если у вас пожар внутри будет, вы думаете, успеете дверь открыть и огнетушитель достать? Тем более, она у вас на «магнитке».

Женщина призналась, что огнетушитель переставила уборщица. К ней возникла и вторая претензия — швабры, ведра и другой инвентарь для уборки захламляли путь к эвакуационному выходу. Деловито осведомившись о том, как часто в офисе проводятся противопожарные инструктажи, инспекция попрощалась с женщиной и пошла проверять доступ к пожарной лестнице. К счастью, она была открыта.

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Серьезное нарушение

Продвигаясь сквозь магазины, проверяющие встречали разве что небольшие нарушения вроде лишнего хлама или отсутствия плафона на светильнике. Согласно нормам, они должны быть ими оборудованы, также бумажные салфетки или другие легковоспламеняющиеся предметы должны быть на расстоянии 50 сантиметров от ламп.

В магазине игрушечных моделей управляющие встречают пожарную инспекцию с готовностью. Проверяющим открывают все двери, показывают состояние огнетушителей, эвакуационные выходы. Вдруг специалист пожарного надзора замечает за полками в зоне, где чинят игрушки, стену, обтянутую камуфляжной сеткой.

Мы обходим ее с другой стороны и попадаем… в тир. Настоящий тир, где стреляют из пневматики по мишеням, расположенным на другом конце вытянутой комнаты. И здесь инспектор неожиданно для меня видит действительно серьезное нарушение.

На потолке хозяева магазина установили специальные заслоны, которые предназначены для того, чтобы пуля случайно не попала в оросители, также вмонтированные в потолок — это элементы противопожарной системы, которые в случае возгорания должны залить огонь водой. Только вот арендаторы не учли, что оросители имеют определенный радиус «полива», и металлические щиты в потолке будут им мешать.

"Тут такой вариант: или вы разрабатываете проект, переносите систему пожаротушения и стреляете сколько хотите, или убираете эти щиты. Но если попадете в ороситель — можете залить водой весь торговый центр. У них есть определенное расположение, они здесь не для красоты. Датчик охватывает определенную площадь, поэтому они так и расположены", — сказал пожарный инспектор.

Управляющий задумчиво осмотрел оросители и пообещал исправить ситуацию. Инспектор сделал пометку у себя в бумагах, и мы пошли дальше, следуя на запах попкорна.

Лабиринты кинотеатра

Я не раз ходил в кино в «Семеновский», но никогда не мог подумать, что кинозалы, кассы и бар — это в лучшем случае половина от той площади, которую он на самом деле занимает. Как, видимо, и любой кинотеатр в любом другом торговом центре.

Здесь проверяющих встретили с настороженными и серьезными лицами. Мою догадку подтвердил разговор управляющего с инспектором: после трагедии в Кемерово в кинотеатре полным ходом идут работы по устранению малейших нарушений пожарной безопасности.

Проверять начали с кинозалов. Пожарные выходы, ведущие на открытый балкон, и спуск на улицу оказались исправны. Они работают на магните и в случае пожара автоматически открываются во всех залах. Деревянные перекрытия, поддерживающие экранные платформы, пропитаны огнезащитной жидкостью — это подтвердили и документы, которые попросили проверяющие.

А дальше — лабиринт. Офисное помещение, потом переполненные склады, в которые сложно войти и еще сложнее выйти. Этот недостаток менеджер кинотеатра признал сразу и пообещал в скором времени их разгрузить — сказал, что им самим неудобно. Все, что говорил пожарный инспектор, работник кинотеатра тщательно записывал. А говорил он немного и по делу.

Дыру в стене обработать огнеупорным материалом. Хлам с эвакуационного пути убрать. Для складов должны быть огнеупорные двери. Подумайте над системой кондиционирования в помещении, где у вас машины для попкорна, и следите там за температурой. Резиновый коврик должен быть закреплен, об него можно споткнуться. Деформированные плафоны для ламп нужно поменять.

Внимательно проверяя помещение за помещением, помощник прокурора и специалист пожарного надзора поднялись до святая святых кинотеатра — проекторной. Там стоят большие машины, напоминающие огромные видеокамеры с длинными объективами. Через маленькие окна они показывали людям кино. Через эти окошки можно было наблюдать мелькающие картинки во всех залах почти одновременно, но что за кино люди смотрели — отсюда сверху через маленькие стекла было не разглядеть.

Пока менеджер кинотеатра сосредоточенно отчитывался инспектору и представителю прокуратуры и показывал все возможные подсобки, я подумал, что главное — это общее желание и власти, и бизнеса все сделать по-человечески. Чтобы нужные двери открылись, когда нужно, чтобы плакали мы преимущественно над хорошими фильмами. И менеджер заведения, немного робкий молодой парень, дотошно записывающий все надзорные замечания, совершенно искренне и с большим интересом спрашивал, что нужно исправить, не пугаясь трудных вопросов и предоставляя всю возможную документацию.

Я не спросил его, почему он так старается. Почему не относится к этой проверке как к простой формальности, почему это для него так важно. Это было бы неуместно и глупо. В этот момент менеджера и пожарного инспектора как бы связывало безусловное понимание. Они оба говорили «на одном языке», в котором звучала обеспокоенность, собранность и твердое намерение сделать вместе все, чтобы не допустить беды. Я вспомнил весь ход проверки, вспомнил лица и слова людей за прошедшие часы и понял, что этот язык после трагических событий в «Зимней вишне» объединил всех, кто работает в этом большом здании. Никто не пытался «нарисовать» безопасность. Все хотели ее построить.

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Шел четвертый час проверки, а мы обследовали только треть помещений торгового центра. Работы еще было полно. Проверяющие озвучили предварительные итоги: в торговом центре «Семеновский» было выявлено небольшое число мелких нарушений пожарной безопасности и одно серьезное (щиты в тире).

Порядок после проверки такой: прокуратура вносит предписание, руководство торгового центра обязано устранить все замечания в течение месяца и отчитаться о проделанной работе.

"В целом, учитывая, что капитальных нарушений нет, состояние удовлетворительное. Работа ведется", — резюмировал помощник прокурора.

Среди частых нарушений, по его словам, загромождение эвакуационного выхода, но это дело поправимое. Представитель прокуратуры отметил, что на постоянной основе руководство торгового центра помогает арендаторам выполнить предписания, полученные после проверки.

На этом я попрощался с проверяющими. Их ждала важная, ответственная, и до ужаса скрупулезная работа — проверять оставшиеся две трети площади ТЦ до глубокого вечера.

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