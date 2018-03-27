Москва скорбит по жертвам крупного пожара в Кемерово

Москва , 26 марта / Синьхуа / — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово

Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.

Москва, 26 марта /Синьхуа/ — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово.

Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.

Москва, 26 марта /Синьхуа/ — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово.

Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.

Москва, 26 марта /Синьхуа/ — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово.

Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.

Москва, 26 марта /Синьхуа/ — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово.

Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.

Москва, 26 марта /Синьхуа/ — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово.

Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.