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Москва скорбит по жертвам крупного пожара в Кемерово
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Москва скорбит по жертвам крупного пожара в Кемерово 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Москва, 26 марта /Синьхуа/ — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово.
Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.
Москва, 26 марта /Синьхуа/ — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово.
Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.
Москва, 26 марта /Синьхуа/ — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово.
Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.
Москва, 26 марта /Синьхуа/ — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово.
Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.
Москва, 26 марта /Синьхуа/ — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово.
Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.
Москва, 26 марта /Синьхуа/ — Жители российской столицы сегодня несли букеты живых цветов и детские игрушки к представительству Кемеровской области в Москве, выражая скорбь по погибшим в результате крупного пожара в одном из торгово-разлекательных центров Кемерово.
Согласно последней официальной статистике, произошедший 25 марта пожар унес жизни 64 человек, включая 9 детей.
ИА Синьхуа: последние новости
Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове увеличилось до 48 человек -- РИА Новости Срочно: Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 37 В Кемерово ликвидировали пожар в ТЦ
 Ещё 1 источник 
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