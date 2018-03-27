Спасатели завершили поисковую операцию в «Зимней вишне» 

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил о завершении поисковой операции на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, передает ТАСС. По словам министра, будет осуществлена перегруппировка сил, часть подразделений продолжит работать на месте.
Как сообщил первый замглавы МЧС Владлен Аксенов, обнаружены останки 64 погибших, они переданы Следственному комитету. «На данный момент завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания, а также комплекс мероприятий по недопущению повторных возгораний», — сказал он.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.