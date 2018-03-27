Спасатели завершили поисковую операцию в «Зимней вишне»

Как сообщил первый замглавы МЧС Владлен Аксенов , обнаружены останки 64 погибших, они переданы Следственному комитету . «На данный момент завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания, а также комплекс мероприятий по недопущению повторных возгораний», — сказал он.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.