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В Кирове с крыши здания упал рабочий, который занимался расчисткой снега
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В Кирове с крыши здания упал рабочий, который занимался расчисткой снега 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове с крыши здания на Урицкого, 36\1 упал рабочий, занимавшийся очисткой снега. Об этом сообщают в областном управлении Роспотребнадзора.
ЧП произошло сегодня, 27 марта, в 7.20 утра. По данным ЕДДС, пострадавший самостоятельно вызвал «скорую». В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
Как установили сотрудники городского управления ЖКХ и территориального управления по Первомайскому району, рабочий действовал без страховочного оборудования на уровне второго этажа. Инцидент прокомментировал глава администрации города Кирова Илья Шульгин, напомнив о недопустимости работ по очистки кровли без соблюдения требований безопасности.
Фото — admkirov.ru
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