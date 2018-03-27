В Кирове с крыши здания упал рабочий, который занимался расчисткой снега

В Кирове с крыши здания на Урицкого, 36\1 упал рабочий, занимавшийся очисткой снега. Об этом сообщают в областном управлении Роспотребнадзора.

ЧП произошло сегодня, 27 марта, в 7.20 утра. По данным ЕДДС, пострадавший самостоятельно вызвал «скорую». В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как установили сотрудники городского управления ЖКХ и территориального управления по Первомайскому району, рабочий действовал без страховочного оборудования на уровне второго этажа. Инцидент прокомментировал глава администрации города Кирова Илья Шульгин, напомнив о недопустимости работ по очистки кровли без соблюдения требований безопасности.

Фото — admkirov.ru