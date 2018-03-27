В Брянской области объявили траур после трагедии в Кемерово

Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Богомаз

"В связи с трагическими событиями, произошедшими 25 марта 2018 года в городе Кемерово, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родными и близким, глава региона постановил объявить 27 марта 2018 года днем траура в Брянской области", — говорится в сообщении.

В этот день на всей территории региона будут приспущены флаги Брянской области, на древках государственного флага Российской Федерации и флага Брянской области в знак траура прикреплены черные ленты.

"В Брянской области с глубоким прискорбием восприняли сообщение о гибели людей в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». От себя лично и от жителей Брянской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Трудно найти слова, которые могли бы уменьшить боль такой потери. В эти тяжелые минуты Брянская область скорбит вместе с вами. Родственникам погибших — терпения и душевных сил", приводятся слова главы региона, направленные в соболезновании родным и близким погибших.

Правительства Брянской области во вторник началось с минуты молчания. В центре Брянска на площади Партизан у инсталляции «Брянск» прошла акция «Брянск скорбит о жертвах Кемерово». В регионе отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия, а также теле— и радиотрансляции развлекательных передач в день траура, говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.