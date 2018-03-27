В Якутске объявлен трехдневный траур по погибшим в Кемерове 

В Якутске объявили траур по жертвам пожара в кемеровском торговом центре, соответствующее распоряжение подписал глава города Айсен Николаев, сообщает пресс-служба мэрии.
«Все наши мысли с теми, чьи родные и близкие погибли в этой страшной трагедии. Город Якутск вместе со всей страной скорбит по ушедшим», — сказал глава города.
Траур продлится с 27 по 29 марта. В эти дни в столице республики будут приспущены государственные флаги, а организации города и СМИ отменят развлекательные мероприятия и передачи.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
Николаев также направил соболезнование от имени Окружной администрации города Якутска главе Кемерово Илье Середюку.
В знак солидарности с кемеровчанами к трауру присоединились и другие российские регионы, среди них Приморский край, Ингушетия и Рязанская область.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Согласно последним данным, погибли 64 человека, еще несколько числятся пропавшими без вести.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM