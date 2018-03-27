В Якутске объявлен трехдневный траур по погибшим в Кемерове

Якутске объявили траур по жертвам пожара в кемеровском торговом центре, соответствующее распоряжение подписал глава города Айсен Николаев , сообщает пресс-служба мэрии.

«Все наши мысли с теми, чьи родные и близкие погибли в этой страшной трагедии. Город Якутск вместе со всей страной скорбит по ушедшим», — сказал глава города.

Траур продлится с 27 по 29 марта. В эти дни в столице республики будут приспущены государственные флаги, а организации города и СМИ отменят развлекательные мероприятия и передачи.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Николаев также направил соболезнование от имени Окружной администрации города Якутска главе Кемерово Илье Середюку.

Ингушетия и Рязанская область. В знак солидарности с кемеровчанами к трауру присоединились и другие российские регионы, среди них Приморский край

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Согласно последним данным, погибли 64 человека, еще несколько числятся пропавшими без вести.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM