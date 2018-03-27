Ещё
В Якутске объявлен трехдневный траур по погибшим в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутске объявлен трехдневный траур по погибшим в Кемерове 

Мир24 1 час назад
В Якутске объявили траур по жертвам пожара в кемеровском торговом центре, соответствующее распоряжение подписал глава города Айсен Николаев, сообщает пресс-служба мэрии.
«Все наши мысли с теми, чьи родные и близкие погибли в этой страшной трагедии. Город Якутск вместе со всей страной скорбит по ушедшим», — сказал глава города.
Траур продлится с 27 по 29 марта. В эти дни в столице республики будут приспущены государственные флаги, а организации города и СМИ отменят развлекательные мероприятия и передачи.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
Николаев также направил соболезнование от имени Окружной администрации города Якутска главе Кемерово Илье Середюку.
В знак солидарности с кемеровчанами к трауру присоединились и другие российские регионы, среди них Приморский край, Ингушетия и Рязанская область.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Согласно последним данным, погибли 64 человека, еще несколько числятся пропавшими без вести.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Роковой день для Кемерово: взгляд изнутри Визит Путина и митинг: что происходит в Кемерове После пожара в Кемерове в Хабаровском крае проверят все массовые объекты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД51
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»613
Витас арестован13
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева225
Тулеев попросил прощения у Путина445
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение