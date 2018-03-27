В ДТП с маршрутным автобусом в Рязани пострадали 10 человек

РЯЗАНЬ , 27 марта. / ТАСС /. Маршрутный автобус врезался в металлическое ограждение в Рязани, в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения Рязанской области.

"Во вторник, 27 марта, на городскую станцию скорой медицинской помощи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем вблизи путепровода, соединяющего Московское шоссе и поселок Приокский в Рязани. По предварительным данным, пассажирская маршрутка №73 врезалась в металлическое ограждение на перекрестке. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе трое детей", — говорится в сообщении.

Пострадавшие получили ссадины, ушибы и травмы средней степени тяжести. По данным областного минздрава, пациентам проводят амбулаторное обследование, после которого их отпустят домой. «Дети были доставлены в областную детскую клиническую больницу имени Н. В. Дмитриевой, взрослые пациенты — в травмцентр при городской поликлинике №2 и областную клиническую больницу», — уточняется в сообщении.

По информации ГУ МВД России по Рязанской области, предварительно, водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Дорожное движение на месте ДТП не перекрывалось.