Уфимцы подписывают петицию с требованием проверить кемеровских чиновников 

— Я прошу проверить работу профильных органов, которые выдают разрешения на работу, и от кого зависит жизнь такого количества людей, — обращается к властям автор петиции — житель Кемерово Михаил Павлов.
Не остались в стороне от национальной беды и жители башкирской столицы.
— Подпишите петицию, — попросила уфимка Юлия Маякова, поставила свою подпись и сделала перепост в социальных сетях.
Петицию в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», унесшем 64 жизни, завели на сайте Сhange.org всего сутки назад, но по состоянию на 10:30 утра 27 марта ее подписали уже 153000 человек со всей страны. После того, как соберут необходимые 200 тысяч подписей, прошение передадут в Генеральную прокуратуру.