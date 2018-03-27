Уфимцы подписывают петицию с требованием проверить кемеровских чиновников

Жители Уфы ставят свои подписи под требованием разобраться с органами пожарного надзора в Кемерово

— Я прошу проверить работу профильных органов, которые выдают разрешения на работу, и от кого зависит жизнь такого количества людей, — обращается к властям автор петиции — житель Кемерово Михаил Павлов

Не остались в стороне от национальной беды и жители башкирской столицы.

— Подпишите петицию, — попросила уфимка Юлия Маякова, поставила свою подпись и сделала перепост в социальных сетях.