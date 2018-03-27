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Уфимцы подписывают петицию с требованием проверить кемеровских чиновников
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Уфимцы подписывают петицию с требованием проверить кемеровских чиновников 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
Жители Уфы ставят свои подписи под требованием разобраться с органами пожарного надзора в Кемерово.
— Я прошу проверить работу профильных органов, которые выдают разрешения на работу, и от кого зависит жизнь такого количества людей, — обращается к властям автор петиции — житель Кемерово Михаил Павлов.
Не остались в стороне от национальной беды и жители башкирской столицы.
— Подпишите петицию, — попросила уфимка Юлия Маякова, поставила свою подпись и сделала перепост в социальных сетях.
Петицию в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», унесшем 64 жизни, завели на сайте Сhange.org всего сутки назад, но по состоянию на 10:30 утра 27 марта ее подписали уже 153000 человек со всей страны. После того, как соберут необходимые 200 тысяч подписей, прошение передадут в Генеральную прокуратуру.
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 Ещё 3 источника 
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