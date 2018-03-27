Вице-губернатор Кузбасса: расследование трагедии в Кемерово будет открытым

КЕМЕРОВО , 27 мар — РИА Новости . Митинг недовольных граждан в центре Кемерово после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» продолжается во вторник уже пять часов, передает корреспондент РИА Новости.

Число собравшихся перестало расти, но люди пока не расходятся. Проезжающие машины поддерживают участников сигналами.

В 9 часов утра по местному времени (5.00 мск) кемеровчане стали собираться около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса. Площадь Советов около областной администрации в этот момент была перекрыта полицией.

Чиновники предложили собравшимся перейти через площадь на крыльцо обладминистрации, для чего их помощники даже разобрали полицейскую ограду. Полиция в происходящее не вмешивалась, однако ОМОН взял под охрану вход в администрацию, а также закрыл от митингующих Советский проспект, чтобы они не мешали движению машин.

В настоящее время горожане и чиновники продолжают обсуждать ситуацию. Цивилев пообещал, что расследование будет открытым и честным, а виновные будут наказаны. «Тут есть состав преступления. Если я виновен — я буду отвечать», — под одобрительные крики сказал чиновник.

Группа кемеровчан, которая отправлялась проверять морги города, отчиталась о своей работе, ее представители рассказали, что «прошлись по всем кабинетам, подсобкам — туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили», «прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>