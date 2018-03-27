Президент Грузии выразил соболезнования семьям погибших в Кемерово 

ТБИЛИСИ, 27 мар — РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и специальный представитель премьер-министра страны по связям с Россией Зураб Абашидзе выразили соболезнования семьям погибших в ТЦ в Кемерово, где пожар унес жизни более 60 человек.
"Выражаем сожаление в связи с гибелью в результате крупного пожара в торговом центре Кемерово десятка людей, в числе которых, к несчастью, есть дети. Соболезнуем и сочувствуем семьям погибших и их близким", — приводит слова Абашидзе пресс-служба правительства.
Маргвелашвили на своей странице в Twitter во вторник отметил, что «шокирован страшной трагедией в Кемерово, где люди, многие из которых были детьми, погибли ужасной смертью». Он также выразил соболезнования семьям погибших.
Shocked with awful #Kemerovo tragedy where people, many of them children horribly died. My sincere condolences to the families of victims.
— President Of Georgia (@MargvelashviliG) 27 марта 2018 г.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>