Пожар в Кемерово: возможна ли подобная трагедия в Украине

Мир шокирован страшной трагедией в российском Кемерово , где в минувшее воскресенье днем во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» заживо сгорели около семи десятков человек, среди которых много детей. У школьников как раз начались весенние каникулы, и они смотрели мультик «Шерлок Гномс» в кинотеатре центра. Сигнализация почему-то не сработала, и посетители расположенных в «Зимней вишне» магазинов оказались в огненной ловушке. Пока тушили пожар, в ТЦ рухнула крыша.

В Кемерово объявили трехдневный траур, скорбят по погибшим и в Украине — люди приносят цветы и игрушки к зданию российского посольства в Киеве. На большой мягкой собаке кто-то оставил такую надпись: «А я только сейчас понимаю, как надо любить, сочувствовать и прощать».

После начала пожара из горящего здания вывели больше двух сотен человек. В торговом центре находился зоопарк с морскими свинками, козами, ежами и кошками, которые тоже погибли. «Физически не было возможности открыть клетки, люди еле спаслись», — рассказала одна из сотрудниц зоопарка РИА Новости

В беседе с репортером интернет-сайта «Медуза» родители трех погибших детей, Александр и Ольга Лиллевяли, поделились леденящими кровь подробностями жуткой трагедии: «Пока пожар шел, мы шесть часов стояли на улице, вообще никто к нам ни разу не вышел! Торговый центр был оцеплен полицией. Полицейские вели себя крайне агрессивно. Мы бегали через улицу то взад, то вперед, пока эта „Вишня“ горела, нас не подпускали, ничего не объясняли. Над зданием валили клубы дыма, наши дети горели, а мы просто наблюдали».

По словам кемеровцев, «Зимняя вишня» не была самым популярным торговым центром в городе, но там были хорошие боулинг, бассейн, каток, кинотеатр и кафе, поэтому учителя часто приводили туда школьников. Как рассказала «Медузе» Алена Зипунова, ее дочь, пятиклассница Вика, пришла в «Зимнюю вишню» вместе с одноклассниками, чтобы развлечься по случаю начала весенних каникул. Сначала они гоняли шары в боулинге, потом катались на коньках, а потом пошли в кинотеатр — смотреть тот же мультфильм, что и дети Лиллевяли, но в другом зале. Их сеанс начался буквально за 15 минут до начала пожара. Все одноклассники вместе с учительницей не смогли выбраться из зала и сгорели.

ПОРОЛОН ИЛИ ПРОВОДКА

Почему не сработала сигнализация и погибло столько людей, внятно не может объяснить никто. Один из кемеровцев, на глазах которого произошла трагедия, предположил, что, мол, потом все свалят на какого-нибудь мальчишку с зажигалкой. По сути, так и происходит: власти заявили, что кто-то из детей якобы мог поджечь поролоновый наполнитель в батутном бассейне.

По другим версиям, причиной пожара могли стать неисправная электропроводка, короткое замыкание в детском аттракционе или зажженные на детском празднике свечи. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова говорит о халатности. Торговый центр давно не проверяли на предмет пожарной безопасности, ведь у объектов бизнеса в России — так называемые надзорные каникулы.

Следственный комитет России допросит известного российского миллиардера Дениса Штенгелова . По предварительным данным, именно он является владельцем злосчастного торгового центра. В прошлом году в одном из интервью Штенгелов характеризовал свою модель управления бизнесом так: «Мы экономим деньги, выжигая поляну». Холдинг Штенгелова входит в топ-100 крупнейших частных компаний в России по версии Forbes . Он производит такие бренды, как «Кириешки», «Три корочки», «Хрустящий картофель» и Beerka.

Трагедия в Кемерово — тот случай, когда украинские пользователи соцсетей проявили сочувствие к соседям. «Люди, которые пишут о трагедии в Кемерово, что „так им и надо“, остановитесь! Нет ничего, чем можно оправдать гибель детей. Ни в одной стране мира», — написала киевлянка Татьяна Бодня.

Многие писали о том, что подобное может произойти и в Украине, поскольку наши торговые центры тоже никто не проверяет, и вспоминали пожар в одесском лагере «Виктория» в сентябре прошлого года, в котором погибло трое детей. По иронии судьбы сегодня а в Украине тоже было ЧП, которое, к счастью, не унесло жизней. В Харькове загорелся Дом торговли «Центральный» (вспыхнули силовые кабели и электрощитовая). Большинство посетителей (порядка трех десятков человек) и работников удалось вывести на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые все же остались на верхних этажах здания, окутанных едким дымом из-за тления полимеров.

Эксперты же не исключают, что ЧП в Харькове также могло произойти из-за халатности. «Вместо того чтобы запретить прием объекта в эксплуатацию до устранения всех нарушений, у нас пожарные могут только погрозить пальчиком. Отсюда и коррупция, разрушившая всю службу пожарной безопасности», — говорит эксперт по пожарной безопасности Григорий Нечеса. Кроме того, есть много других недочетов. «Пожарные гидранты если и есть, то либо в них нет воды, либо давление ниже положенного. Пути эвакуации при пожаре либо вообще не предусмотрены проектом, либо перекрыты собственниками объектов, а правила пожарной безопасности систематически игнорируются не только при проектировании отдельных зданий, но и целых микрорайонов», — возмущается Нечеса.

«ВЫГОДНЕЕ ДАТЬ ВЗЯТКУ»

Эксперты подтверждают: в Украине из-за халатности и взяток в любой момент может случиться похожая трагедия. По словам юриста Анны Маляр, пожарная служба дает на устранение нарушений до нескольких месяцев, но все это время субъект функционирует с нарушениями.

«Это традиционная практика пожарных, потому что вся пожарная безопасность в Украине — это ширма, за которой никто не выполняет закон — ни пожарные, ни хозяйствующие субъекты. Субъектам выгодно, чтобы пожарные закрывали глаза на нарушения, потому что нарушения есть всегда, а пожарным выгодно закрывать глаза — они это делают за неправомерную выгоду, то есть за деньги», — сказала нам Маляр.

По ее словам, с другой стороны, некоторые пункты правил пожарной безопасности прописаны так, что их выполнение приведет к закрытию значительной части хозяйствующих субъектов. «То есть, чтобы выполнить правила, надо закрыть бизнес. Это зачастую и было питательной почвой для коррупции», — подвела итог юрист.

«КЛАНЫ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЗАКАЗЧИКОВ»

В Украине трагедии в торговых центрах могут произойти из-за нарушений еще во время проектирования и строительства. Как рассказал «Вестям» Георгий Духовичный, вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Украины, многие ТЦ оборудуются на бывших промышленных предприятиях.

«Есть сомнение, что там проводится огнезащитная обработка и имеются эвакуационные выходы», — говорит Духовичный. По его словам, в Украине есть кланы проектировщиков и заказчиков объектов. «Они „решают“ вопросы с инспекторами, нормативы не соблюдаются. Например, нет минимальных разрывов в 15 метров между зданиями. А инспекции занимаются лишь крышеванием объектов за взятки», — сказал эксперт.