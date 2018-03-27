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Спасателей вызвали в кемеровский ТЦ слишком поздно
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Спасателей вызвали в кемеровский ТЦ слишком поздно 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели получили вызов на пожар в Кемерове слишком поздно, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Собеседник агентства уточнил, что пожарные прибыли к торгово-развлекательному центру «Зимняя вишня» в 12:15, когда уже горели помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, а задымление было плотным по всему третьему этажу.
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался накануне днем. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
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