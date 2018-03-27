Спасателей вызвали в кемеровский ТЦ слишком поздно

Собеседник агентства уточнил, что пожарные прибыли к торгово-развлекательному центру «Зимняя вишня» в 12:15, когда уже горели помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, а задымление было плотным по всему третьему этажу.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался накануне днем. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.