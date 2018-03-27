В Госдуме подготовят предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности граждан

В нижней палате парламента планируют подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Учитывая, что вчера на заседании совета мы такое поручение дали, давайте попросим Василия Ивановича Пискарева (глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции — прим. Агентства «Москва» ) в рамках вчерашнего поручения подготовить предложения, которые нам с вами будет необходимо реализовать с учетом того, что у нас могут быть вопросы не только связанные с безопасностью, но и вопросы, допустим, арендных отношений. Все эти торговые центры разбиты на ГЧП, которые дальше уже регулируются другими законами в плане проверочных мероприятий. Давайте мы вместе с привлечением профильных комитетов этот вопрос изучим, предварительно обсудим в рамках совета, а затем, соответственно, доложим итоги работы на пленарном заседании», — сказал В. Володин

С предложением подготовить предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере выступил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев . «Если вы посмотрите, то у нас 82% всех торговых площадей принадлежат иностранцам сегодня. Нам надо фундаментально посмотреть законодательство и синхронизировать его под безопасность граждан РФ

Я считаю, правильно бы было поручить комитету по безопасности, чтобы он продумал этот вопрос, а мы свои предложения внесем», — сказал Н. Коломейцев.