В Госдуме подготовят предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности граждан 

В нижней палате парламента планируют подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
«Учитывая, что вчера на заседании совета мы такое поручение дали, давайте попросим Василия Ивановича Пискарева (глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции — прим. Агентства «Москва») в рамках вчерашнего поручения подготовить предложения, которые нам с вами будет необходимо реализовать с учетом того, что у нас могут быть вопросы не только связанные с безопасностью, но и вопросы, допустим, арендных отношений. Все эти торговые центры разбиты на ГЧП, которые дальше уже регулируются другими законами в плане проверочных мероприятий. Давайте мы вместе с привлечением профильных комитетов этот вопрос изучим, предварительно обсудим в рамках совета, а затем, соответственно, доложим итоги работы на пленарном заседании», — сказал В. Володин.
С предложением подготовить предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере выступил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. «Если вы посмотрите, то у нас 82% всех торговых площадей принадлежат иностранцам сегодня. Нам надо фундаментально посмотреть законодательство и синхронизировать его под безопасность граждан РФ.
Я считаю, правильно бы было поручить комитету по безопасности, чтобы он продумал этот вопрос, а мы свои предложения внесем», — сказал Н. Коломейцев.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в торговом центре были заблокированы. В результате пожара погибли, по последним данным МЧС и Следственного комитета, 64 человека, более 40 человек пострадали. По данному факту возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.