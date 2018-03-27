22 марта в районе Ясенево оперативно потушили пожар

На улице Голубинской, д. 7, корп. 2 загорелся мусоросборник. Местные жители оперативно вызвали пожарных, наряд приехал очень быстро и пожар был оперативно потушен сотрудниками пожарной части.

Об этом сообщили в управлении МЧС России по Юго-Западному округу г. Москвы. А всего за 22 дня марта на территории Юго-Западного округа г. Москвы произошло 38 пожаров и загораний. Это на 3 меньше, чем за аналогичный период времени в 2017 году. Во время пожаров, к сожалению, 1 человек погиб, 3 пострадало, 3 спасли сотрудники пожарно-спасательных подразделений.

Напоминаем Вам, что при обнаружении пожара или признаков горения (задымлении, запаха гари) необходимо: сообщить о происходящем по телефону «101» или «01», при этом не забывайте указать точный адрес, место и характер возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона. По возможности, принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, не разбивать стекла.