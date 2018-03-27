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В Конституционному суде почтили память о погибших в Кемерово
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В Конституционному суде почтили память о погибших в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Конституционный суд РФ (КС) перед началом оглашения постановления во вторник почтил минутой молчания память погибших в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
КС во вторник в открытом заседании оглашает постановление по жалобе на отмену закона о региональном материнском капитале на Ставрополье, который власти края приняли в 2010 году во исполнение послания президента РФ Федеральному собранию, но ни разу не исполнили.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, председатель КС Валерий Зорькин перед началом чтения постановления предложил почтить память погибших в трагедии в Кемерово минутой молчания.
В настоящее время идёт оглашение постановления КС.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>
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