В кемеровском торговом центре погиб 41 ребенок

В торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» погиб 41 ребенок.

Такая информация появилась в штабе, созданном родственниками жертв страшного пожара. Всего в списке 64 фамилии. Ранее инициативная группа кемеровчан отправилась в морг, чтобы лично увидеть тела погибших. Активисты насчитали 64 человека.

«Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», — сообщил один из членов инициативной группы. Кроме того, активисты также отправились на хладокомбинат, где, по слухам, могли находится еще тела погибших, и ничего, кроме продуктов, там не обнаружили.

На момент публикации на площади Советов продолжается стихийный митинг. Люди требуют от представителей властей ответы на свои вопросы.