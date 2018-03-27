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В кемеровском торговом центре погиб 41 ребенок
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В кемеровском торговом центре погиб 41 ребенок 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» погиб 41 ребенок.
Такая информация появилась в штабе, созданном родственниками жертв страшного пожара. Всего в списке 64 фамилии. Ранее инициативная группа кемеровчан отправилась в морг, чтобы лично увидеть тела погибших. Активисты насчитали 64 человека.
«Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», — сообщил один из членов инициативной группы. Кроме того, активисты также отправились на хладокомбинат, где, по слухам, могли находится еще тела погибших, и ничего, кроме продуктов, там не обнаружили.
На момент публикации на площади Советов продолжается стихийный митинг. Люди требуют от представителей властей ответы на свои вопросы.
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