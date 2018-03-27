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Кемеровский чиновник обвинил потерявшего семью при пожаре в «пиаре на горе»
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Кемеровский чиновник обвинил потерявшего семью при пожаре в «пиаре на горе» 

Ридус 1 час назад
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил мужчину, потерявшего семью во время пожара в торговом центре, в «пиаре на горе», сообщает портал Deita.ru.
Когда к собравшимся на митинг на площади Советов горожанам вышел Цивилев, его немногословные ответы не устроили жителей Кемерово.
«Почему нет губернатора?» — скандировала толпа.
На трибуну к чиновнику вышел один из участников митинга Игорь Востриков.
«К народу относятся как к скоту», — заявил в микрофон кемеровчанин.
«Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» — заявил ему стоящий рядом вице-губернатор.
«На каком горе? У меня семья погибла — сестра Алена, жена Елена и трое моих детишек: семь, пять и два года», — перечислил Игорь Востриков застывшему на месте вице-губернатор, отмечает издание.
Как сообщал «Ридус», Игорь Востриков рассказал, что во время пожара его жена, трое детей и сестра были в кинотеатре и не смогли выйти из-за того, что двери были заперты.
«Жена позвонила мне и сказала, что их заперли в кинотеатре, она просила о помощи… Моя мама приехала быстро, мама просила, на коленях валялась, но пожарные заявили, что там никого нет. Последними словами жены по телефону были: «Игорюшка, нас заперли в кинотеатре, мы задыхаемся, я тебя люблю». Дальше еще пару минут я с ней говорил, но она уже не отвечала», — поделился своим горем мужчина.
По последним данным, в результате пожара скончались 64 человека, в том числе много детей. Количество пострадавших достигло 67, в больницах находятся 14 человек, включая троих детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за последние 100 лет.
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