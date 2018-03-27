Кемеровский чиновник обвинил потерявшего семью при пожаре в «пиаре на горе»

Когда к собравшимся на митинг на площади Советов горожанам вышел Цивилев, его немногословные ответы не устроили жителей Кемерово

«Почему нет губернатора?» — скандировала толпа.

На трибуну к чиновнику вышел один из участников митинга Игорь Востриков.

«К народу относятся как к скоту», — заявил в микрофон кемеровчанин.

«Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» — заявил ему стоящий рядом вице-губернатор.

«На каком горе? У меня семья погибла — сестра Алена, жена Елена и трое моих детишек: семь, пять и два года», — перечислил Игорь Востриков застывшему на месте вице-губернатор, отмечает издание.

Как сообщал «Ридус», Игорь Востриков рассказал, что во время пожара его жена, трое детей и сестра были в кинотеатре и не смогли выйти из-за того, что двери были заперты.

«Жена позвонила мне и сказала, что их заперли в кинотеатре, она просила о помощи… Моя мама приехала быстро, мама просила, на коленях валялась, но пожарные заявили, что там никого нет. Последними словами жены по телефону были: «Игорюшка, нас заперли в кинотеатре, мы задыхаемся, я тебя люблю». Дальше еще пару минут я с ней говорил, но она уже не отвечала», — поделился своим горем мужчина.