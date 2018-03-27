Всероссийский союз страховщиков: ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован

Кемеровский торговый центр «Зимняя вишня», в котором 25 марта произошел крупный пожар, не был застрахован, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс

"К настоящему моменту мы выяснили все обстоятельства по данному объекту: страховкой покрыто лишь старое здание, которое не пострадало. Новое здание ТЦ, которое полностью уничтожено огнем, осталось незастрахованным. Собственник вел переговоры о покупке полиса, но они ничем не закончились", — сказал Юргенс.

Ранее ВСС оценил ущерб от пожара в 4 млрд руб. Погибшее имущество центра оценивается в 3 млрд, ещё 1 млрд руб. приходится на имущество арендаторов.