Всероссийский союз страховщиков: торговый центр в Кемерове не был застрахован

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс прокомментировал в беседе с RT пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . «Торговый центр не был застрахован, застрахованы лишь несколько магазинов на первом этаже у арендаторов. С арендаторами соответствующие компании — члены Всероссийского союза страховщиков (ВСС) вступили в контакт и после окончательного разбора завалов и выяснения причин, там начнётся нормальный процесс урегулирования убытков. Но сам центр не застрахован, велись переговоры с несколькими компаниями, но договор страхования заключён не был», — отметил Юргенс.

По его словам, страховщики снова поднимут вопрос о введение закона об обязательном страховании.

«К сожалению, закона об обязательном страховании нет, но страховое сообщество давно настаивало на этом, ещё после «Хромой лошади», но у нас за месяц-два хаотичной деятельности все успокаиваются. Люди могут только идти в суды и пытаться добиваться от собственника урегулирования своих убытков. Мы выдвинем ещё раз инициативу об обязательном страховании и ответственности перед третьими лицами, и о страховании от несчастного случая (от пожара)», — заключил Юргенс.

Он добавил, что общий оценочный ущерб от незастрахованного имущества составляет 3 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что причинами трагедии стали преступная халатность и разгильдяйство.

По последним данным, в результате пожара в ТЦ Кемерова, произошедшего 25 марта, погибли 64 человека.