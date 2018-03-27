В Совете Федерации создадут фонд помощи пострадавшим в пожаре в Кемерово

С предложением создать фонд, в который сенаторы перечислят свой дневной заработок, выступил сенатор Виктор Озеров

"Есть практика, когда палата регионов открывала счет для сбора средств пострадавшим. Предлагаю сделать то же самое и сейчас", — заявил он на заседании комитета СФ по регламенту.

Озеров напомнил, что, как правило, сенаторы переводят на такой счет свой дневной заработок.

Предложение Озерова поддержал глава комитета Андрей Кутепов . «Вторые сутки мы говорим о том, что когда ситуация касается гибели детей — нельзя найти никаких слов кроме сочувствия и соболезнования. И никаких оправданий здесь для тех, то допустил трагедию, быть не может», — заявил он.

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