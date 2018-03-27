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В Совете Федерации создадут фонд помощи пострадавшим в пожаре в Кемерово
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В Совете Федерации создадут фонд помощи пострадавшим в пожаре в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Совете Федерации будет создан парламентский фонд помощи пострадавшим и семьям погибших в пожаре в Кемерово, этот вопрос будет решён во вторник на заседании Совета палаты, а в среду на заседании Совфеда.
С предложением создать фонд, в который сенаторы перечислят свой дневной заработок, выступил сенатор Виктор Озеров.
"Есть практика, когда палата регионов открывала счет для сбора средств пострадавшим. Предлагаю сделать то же самое и сейчас", — заявил он на заседании комитета СФ по регламенту.
Озеров напомнил, что, как правило, сенаторы переводят на такой счет свой дневной заработок.
Предложение Озерова поддержал глава комитета Андрей Кутепов. «Вторые сутки мы говорим о том, что когда ситуация касается гибели детей — нельзя найти никаких слов кроме сочувствия и соболезнования. И никаких оправданий здесь для тех, то допустил трагедию, быть не может», — заявил он.
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