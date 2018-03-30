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Власти Москвы модернизируют систему пожарной безопасности в школах
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Власти Москвы модернизируют систему пожарной безопасности в школах 

Москва24 39 минут назад
Фото: Москва24
Систему противопожарной безопасности модернизируют в школах столицы, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования. Теперь электромагнитные замки эвакуационных выходов будут автоматически разблокироваться при отключении электричества.
"Рядом с дверями эвакуационных выходов на стене располагается кнопка электромагнитного замка, ее дополняет корпус пожарной сигнализации с надписью «При пожаре открой крышку, нажми кнопку», корпус пломбируется", — цитирует ведомство ТАСС.
В случае чрезвычайной ситуации нужно открыть крышку и нажать кнопку, дверь разблокируется. Если же в здании произойдет отключение электричества, то замок откроется автоматически, добавили в пресс-службе.
Систему решили модернизировать во время селекторного совещания с директорами школ.
В Кемерове произошел крупный пожар 25 марта. Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» унесло жизни 64 человек, включая 41 ребенка. Инцидент стал толчком к волне проверок торгово-развлекательных центров и других учреждений, где находится много посетителей. Инспекции проходят с участием специалистов МЧС.
Сообщалось также, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит предложение запретить установку несъемных решеток в школах и детских садах. Конструкции могут помешать эвакуации школьников в случае пожара.
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