Власти Москвы модернизируют систему пожарной безопасности в школах

Систему противопожарной безопасности модернизируют в школах столицы, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования. Теперь электромагнитные замки эвакуационных выходов будут автоматически разблокироваться при отключении электричества.

"Рядом с дверями эвакуационных выходов на стене располагается кнопка электромагнитного замка, ее дополняет корпус пожарной сигнализации с надписью «При пожаре открой крышку, нажми кнопку», корпус пломбируется", — цитирует ведомство ТАСС

В случае чрезвычайной ситуации нужно открыть крышку и нажать кнопку, дверь разблокируется. Если же в здании произойдет отключение электричества, то замок откроется автоматически, добавили в пресс-службе.

Систему решили модернизировать во время селекторного совещания с директорами школ.

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