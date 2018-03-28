От «Хромой лошади» до «Зимней вишни»: почему ошибки ничему не научили бизнес

Почти 10 лет назад произошел пожар в баре «Хромая лошадь». С тех пор меры согласования проектов противопожарной безопасности ужесточились. Но как мы видим из опыта, только на бумаге. Если раньше арендаторы согласовывали все проекты уже после того, как отделочные работы были завершены, то теперь большинство собственников на этапе согласования договоров аренды заявляет: согласовываем по факту всю проектную документацию, кроме проекта противопожарной сигнализации.

То есть, пожар, конечно, может случиться и если проект по электрике составлен не должным образом, но раз проверяют в основном проекты на соответствие противопожарным нормам, то и согласовывают наши соотечественники в первую очередь то, что проверяют. Сколько еще пожаров должно произойти, чтобы изменить отношение арендаторов и арендодателей к этому жизненно важному аспекту подготовки помещений к эксплуатации, пока не ясно.

К счастью, не всегда при пожарах в ТРЦ и бизнес-центрах страдают люди. Некоторые обходятся без жертв. Но то, с какой частотой они возникают, уже давно должно привлечь внимание ответственных за противопожарную безопасность лиц. Да, в офисах появились журналы, где каждый сотрудник отмечает «ознакомлен» напротив даты, когда ему сообщили правила противопожарной безопасности. Да, каждый арендатор должен назначить ответственного за данный аспект безопасности. Да, даже островные арендаторы в ТРЦ теперь обязаны иметь огнетушители на своих точках, на случай возгорания. И поскольку теперь собственники ТРЦ следят и за внешним видом операторов киосков, а не только галерей, арендаторы островной торговли уже научились «вписывать» огнетушители в дизайн своих торговых точек. Иногда это выглядит вполне привлекательно.

Недавно я видела маленький бокс для огнетушителя на точке, брендированный полностью в стиле оборудования этого оператора. Но надо помнить поговорку про «спасение утопающих». Теперь, после стольких пожаров, которые я наблюдала совсем рядом, при входе в новое помещение автоматически глазами ищу яркие зеленые надписи, указывающие на пути эвакуации, в случае возгорания. В отеле я тоже всегда смотрю на схему, которая везде висит на входной двери, но которую обычно не замечают.

Еще Генри Форд сказал, что, если мы будем ждать помощи от власти, мы всегда будем разочаровываться. Когда много лет назад загорелся наш бизнес-центр, еще до «Хромой лошади» и обязательных подписей в журналах о противопожарной безопасности, мы нестройными рядами покидали горящее здание. Выйдя на улицу, я увидела, как в стороне от толпы, выстроились и посчитались, следуя инструкциям человека в яркой жилетке, сотрудники одной из компаний-арендаторов нашего объекта. Очевидно, им не надо было навязывать новые нормы, они на уровне руководства приняли такие стандарты в компании, которые позволили эвакуировать своих людей быстро и организованно.

Я хочу сказать, что не надо перекладывать ответственность на взяточников-строителей, которые «решают» несогласуемые задачи определенным образом, на нерадивых арендодателей, которые «дружат» с государственными органами и утверждают непроверенные проекты, которые могут повлечь за собой несчастный случай. Не надо винить руководство, которое не провело учения должным образом, или коллег, которые говорят, что это все не важно. Надо задуматься о себе, о своих действиях на случай пожара и своей зоне ответственности в этом случае. В общем, ничего нового: если хочешь изменить мир, начни с себя.