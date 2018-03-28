Можно ли навести порядок? В Оренбурге проверяют магазины и торговые центры 

28 марта глава города, сотрудники прокуратуры и всероссийского добровольного пожарного общества проверили ряд торговых центров и крупных магазинов.
По следам трагедии
После пожаров в декабре прошлого года в торговых комплексах «Мир», «Любимый» и «Радуга» пожарные проверили 48 крупных центров торговли областного центра и выявили более 800 нарушений. Согласно предписанию ведомства, бизнесмены должны были устранить их до мая. После пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове по всей стране начались внеочередные проверки, возглавляемые как органами местного самоуправления, так и прокуратурой.
Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего в рамках расследования которого задержаны пять человек.
Заводский суд Кемерова принял решение поместить под стражу на два месяца охранника ТЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина, который отключил систему оповещения торгового центра после получения сигнала о пожаре. Охранника обвиняют по трем статьям — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее была также на два месяца арестована и арендатор ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, подозреваемая в оказании небезопасных услуг.
Непринятые меры
27 марта глава города Евгений Арапов выяснял, как устраняются нарушения я в ряде торговых комплексов. Больше всего нарушений в ТК «Три кита». Здесь отсутствуют системы пожаротушения и сигнализации, плохо устроены эвакуационные выходы. Собственник помещения находится заграницей и не идет на контакт с властями. Администрация собирается решать вопрос через суд.
В аквапарке из 88 замечаний осталось нерешенными 54, в ТК «Губернский» из 34 несоответствий исправлено 22.
28 марта глава города, руководители всероссийского добровольного пожарного общества и прокурор Оренбурга побывали на торговых площадках «Салют» (ул. Терешковой, 251) и «Азимут» (ул. Терешковой, 247). Ряд магазинов размещен в многоквартирных домах. Что на одной, что на другой площадке похожие нарушения: отсутствуют системы автоматического пожаротушения, выходы из них частично загромождены витринами, отделы магазинчиков сделаны из горючих материалов. По Терешковой, 247, выход из служебного помещения осложняет искусственная перегородка из пожароопасных материалов, а кран тушения устарел.
Только через суд?
Удручающая обстановка на Мебельном базаре по улице Юркина.
«Здесь творится хаос: не ограничено движение автомобилей по территории базара. Здесь в случае пожара негде будет развернуться пожарной машине, — комментирует Андрей Захаров, заместитель председателя совета оренбургского отделения всероссийского добровольного пожарного общества, — Нет указателей, где находятся пожарные гидранты. Да и вообще проблема в том, что из-за административных каникул власть не может оказать реального давления на собственников: предписания носят рекомендательный характер, даже штрафы отменены».
Но самое вопиющее нарушение, что в четырехэтажном здании всего один вход, он же и выход. В соседнем двухэтажном здании дополнительный выход заставлен мебелью.
В помещениях зданий Мебельного базара также используются пожароопасные материалы. «Самые серьёзные нарушения были на „Локомотиве“, „Мебельном базаре“, в „Трех китах“. Собственников последних мы не нашли. Представитель администрации центра подписал заявление об увольнении, — комментирует прокурор Оренбурга Андрей Жугин, — бывшая „Мебельная фабрика“, которая никак не оборудована. Никто не вводил в эксплуатацию, обшили горючим материалом. Как мы видим, нарушения, которые выявили в декабре, еще не устранены. Сейчас проверка проходит под эгидой прокуратуры, поэтому я думаю, меры будут приняты самые жесткие».
Здесь в будни неплохая посещаемость, в выходные ещё больше. Если случится пожар, люди окажутся в газовой камере, подчеркнули участники проверки.
Проверки по всей стране проводят органы прокуратуры, в них принимают участие и сотрудники МЧС. По сообщению МЧС, они должны завершиться до 16 апреля. Прокурор Оренбурга Андрей Жугин сообщил нам, что результаты проверки по нашему городу будут готовы до 10 апреля.