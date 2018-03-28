Можно ли навести порядок? В Оренбурге проверяют магазины и торговые центры

28 марта глава города, сотрудники прокуратуры и всероссийского добровольного пожарного общества проверили ряд торговых центров и крупных магазинов.

По следам трагедии

После пожаров в декабре прошлого года в торговых комплексах «Мир», «Любимый» и «Радуга» пожарные проверили 48 крупных центров торговли областного центра и выявили более 800 нарушений. Согласно предписанию ведомства, бизнесмены должны были устранить их до мая. После пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове по всей стране начались внеочередные проверки, возглавляемые как органами местного самоуправления, так и прокуратурой.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего в рамках расследования которого задержаны пять человек.

Заводский суд Кемерова принял решение поместить под стражу на два месяца охранника ТЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина , который отключил систему оповещения торгового центра после получения сигнала о пожаре. Охранника обвиняют по трем статьям — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее была также на два месяца арестована и арендатор ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок , подозреваемая в оказании небезопасных услуг.

Непринятые меры

27 марта глава города Евгений Арапов выяснял, как устраняются нарушения я в ряде торговых комплексов. Больше всего нарушений в ТК «Три кита». Здесь отсутствуют системы пожаротушения и сигнализации, плохо устроены эвакуационные выходы. Собственник помещения находится заграницей и не идет на контакт с властями. Администрация собирается решать вопрос через суд.

В аквапарке из 88 замечаний осталось нерешенными 54, в ТК «Губернский» из 34 несоответствий исправлено 22.

28 марта глава города, руководители всероссийского добровольного пожарного общества и прокурор Оренбурга побывали на торговых площадках «Салют» (ул. Терешковой, 251) и «Азимут» (ул. Терешковой, 247). Ряд магазинов размещен в многоквартирных домах. Что на одной, что на другой площадке похожие нарушения: отсутствуют системы автоматического пожаротушения, выходы из них частично загромождены витринами, отделы магазинчиков сделаны из горючих материалов. По Терешковой, 247, выход из служебного помещения осложняет искусственная перегородка из пожароопасных материалов, а кран тушения устарел.

Только через суд?

Удручающая обстановка на Мебельном базаре по улице Юркина.

«Здесь творится хаос: не ограничено движение автомобилей по территории базара. Здесь в случае пожара негде будет развернуться пожарной машине, — комментирует Андрей Захаров , заместитель председателя совета оренбургского отделения всероссийского добровольного пожарного общества, — Нет указателей, где находятся пожарные гидранты. Да и вообще проблема в том, что из-за административных каникул власть не может оказать реального давления на собственников: предписания носят рекомендательный характер, даже штрафы отменены».

Но самое вопиющее нарушение, что в четырехэтажном здании всего один вход, он же и выход. В соседнем двухэтажном здании дополнительный выход заставлен мебелью.

В помещениях зданий Мебельного базара также используются пожароопасные материалы. «Самые серьёзные нарушения были на „Локомотиве“, „Мебельном базаре“, в „Трех китах“. Собственников последних мы не нашли. Представитель администрации центра подписал заявление об увольнении, — комментирует прокурор Оренбурга Андрей Жугин , — бывшая „Мебельная фабрика“, которая никак не оборудована. Никто не вводил в эксплуатацию, обшили горючим материалом. Как мы видим, нарушения, которые выявили в декабре, еще не устранены. Сейчас проверка проходит под эгидой прокуратуры, поэтому я думаю, меры будут приняты самые жесткие».

Здесь в будни неплохая посещаемость, в выходные ещё больше. Если случится пожар, люди окажутся в газовой камере, подчеркнули участники проверки.