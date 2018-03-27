Заседание сессии Госсовета Удмуртии началось с минуты молчания

После этого депутаты приступили к работе. В повестке — 10 вопросов, половина из которых посвящена рассмотрению законопроектов.

Кроме того, парламентарии выслушают два итоговых доклада за 2017 год — о работе Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики и о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«ФедералПресс» напоминает, что родственники погибших сообщили о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре погиб 41 ребенок.

Во вторник, 27 марта, инициативная группа родственников сообщила, что осмотрела морг с телами погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». По их словам там около двадцати взрослых и остальные дети. Кроме того, участники инициативной группы во время митинга отметили, что многие тела находятся просто в коробках, сообщает «Интерфакс»

Известно, что опознание завершено только по 25 погибшим, для остальных требуется генетическая экспертиза.

Фото: udmgossovet.ru