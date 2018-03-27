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Заседание сессии Госсовета Удмуртии началось с минуты молчания
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Заседание сессии Госсовета Удмуртии началось с минуты молчания 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После этого депутаты приступили к работе. В повестке — 10 вопросов, половина из которых посвящена рассмотрению законопроектов.
Кроме того, парламентарии выслушают два итоговых доклада за 2017 год — о работе Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики и о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей.
«ФедералПресс» напоминает, что родственники погибших сообщили о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре погиб 41 ребенок.
Во вторник, 27 марта, инициативная группа родственников сообщила, что осмотрела морг с телами погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». По их словам там около двадцати взрослых и остальные дети. Кроме того, участники инициативной группы во время митинга отметили, что многие тела находятся просто в коробках, сообщает «Интерфакс».
Известно, что опознание завершено только по 25 погибшим, для остальных требуется генетическая экспертиза.
Фото: udmgossovet.ru
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