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Алиханов поручил проверить калининградские торговые центры за две недели
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Алиханов поручил проверить калининградские торговые центры за две недели 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Глава региона Антон Алиханов поручил проверить все калининградские торговые центры. На это у всех структур, которые отвечают за соблюдение требований безопасности, есть две недели.
Ранее Генпрокуратура поручила с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах страны.
По словам Алиханова, проверены будут места массового скопления людей, где личная безопасность людей вызывает опасения. Причем не только в Калининграде, но и во всех остальных городах области.
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