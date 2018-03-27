Алиханов поручил проверить калининградские торговые центры за две недели 

Глава региона Антон Алиханов поручил проверить все калининградские торговые центры. На это у всех структур, которые отвечают за соблюдение требований безопасности, есть две недели.
Ранее Генпрокуратура поручила с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах страны.
По словам Алиханова, проверены будут места массового скопления людей, где личная безопасность людей вызывает опасения. Причем не только в Калининграде, но и во всех остальных городах области.