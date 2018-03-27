Калининградский губернатор поручил проверить торговые центры

По словам Алиханова, распоряжение о проверке торговых и развлекательных центров он дал на заседании регионального правительства во вторник.

"Организовать проверку торговых центров, детских центров, мест массового скопления людей. Мы знаем торговые центры, которые строились еще в довоенный период. И вызывает опасение, как там распределены потоки людей, что там происходит с эвакуационными выходами", — сказал Алиханов РИА Новости.

Он уточнил, что на проверки отводится две недели. На уровне регионального правительства проверки будет курировать первый заместитель губернатора Алексей Родин . Также Алиханов обратил внимание, что проверены должны быть не только здания в столице региона, но и в других городах, в частности, он упомянул торгово-развлекательный центр «Радуга» в Черняховске

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

Утро после пожара в Кемерово\: цветы в память о погибших и разбор завалов