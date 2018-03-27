Калининградский губернатор поручил проверить торговые центры 

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибло 64 человека, поручил совместно с федеральными органами за две недели проверить торговые и развлекательные центры, работающие в регионе.
По словам Алиханова, распоряжение о проверке торговых и развлекательных центров он дал на заседании регионального правительства во вторник.
"Организовать проверку торговых центров, детских центров, мест массового скопления людей. Мы знаем торговые центры, которые строились еще в довоенный период. И вызывает опасение, как там распределены потоки людей, что там происходит с эвакуационными выходами", — сказал Алиханов РИА Новости.
Он уточнил, что на проверки отводится две недели. На уровне регионального правительства проверки будет курировать первый заместитель губернатора Алексей Родин. Также Алиханов обратил внимание, что проверены должны быть не только здания в столице региона, но и в других городах, в частности, он упомянул торгово-развлекательный центр «Радуга» в Черняховске.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
Утро после пожара в Кемерово\: цветы в память о погибших и разбор завалов