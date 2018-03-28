Калининградская прокуратура начала проверки в торговых центрах

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

"В связи с пожаром в торговом комплексе в Кемерово Генеральной прокуратурой РФ поручено провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, и в других местах с массовым пребыванием людей", — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что для проведения проверок привлекаются сотрудники главного управления МЧС по Калининградской области. Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгового центра «Акрополь» в Калининграде эвакуировали из здания по пожарной тревоге.