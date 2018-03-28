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Калининградская прокуратура начала проверки в торговых центрах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Калининградская прокуратура начала проверки в торговых центрах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 28 мар — РИА Новости. Прокуратура Калининградской области начала проверки в торговых центрах и других местах массового пребывания людей после пожара в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
"В связи с пожаром в торговом комплексе в Кемерово Генеральной прокуратурой РФ поручено провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, и в других местах с массовым пребыванием людей", — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что для проведения проверок привлекаются сотрудники главного управления МЧС по Калининградской области. Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгового центра «Акрополь» в Калининграде эвакуировали из здания по пожарной тревоге.
Во вторник губернатор Калининградской области Антон Алиханов после трагедии в Кемерово поручил в течение двух недель обследовать торговые центры и другие места массового скопления людей в регионе на пожароопасность.
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