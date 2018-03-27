Потерявшего семью при пожаре обвинили в «пиаре на горе»

В Кемерово чиновник обвинил потерявшего семью при пожаре в «пиаре на горе»

"Почему нет губернатора?" — скандировала толпа. Когда к собравшимся вышел Цивилева, его немногословные ответы не устроили жителей Кемерово

"К народу относятся как к скоту" — высказался мужчина. На трибуну к чиновнику вышел один из участников митинга Игорь Востриков, у которого в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибла семья.

При этом чиновник заявил в ответ: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"

В ответ мужчина заявил, что у него погибла семья — сестра Алена, жена Елена и трое детей — семи, пяти и двух лет.

Ранее сообщалось, что на стихийном митинге в Кемерово потребовали отставки властей региона.