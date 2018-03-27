Потерявшего семью при пожаре обвинили в «пиаре на горе»

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил мужчину, потерявшего семью в пожаре, в "пиаре на горе", сообщает Deita.ru.
Когда к собравшимся вышел Цивилева, его немногословные ответы не устроили жителей Кемерово.
"Почему нет губернатора?" — скандировала толпа.
На трибуну к чиновнику вышел один из участников митинга Игорь Востриков, у которого в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибла семья.
"К народу относятся как к скоту" — высказался мужчина.
При этом чиновник заявил в ответ: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"
В ответ мужчина заявил, что у него погибла семья — сестра Алена, жена Елена и трое детей — семи, пяти и двух лет.
Ранее сообщалось, что на стихийном митинге в Кемерово потребовали отставки властей региона.