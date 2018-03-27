В МЧС сообщили о завершении поисковой операции на месте пожара в Кемерове

Глава МЧС России Владимир Пучков объявил в рамках оперативного совещания о завершении поисковой операции на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове По его словам, в ближайшее время будет произведена перегруппировка сил. Некоторые подразделения продолжат работу на месте, пишет ТАСС Замглавы ведомства Владлен Аксенов добавил, что на месте были обнаружены тела 64 погибших. Также закончен демонтаж неустойчивых конструкций строения. Напомним, пожар в торговом комплексе случился 25 марта. В ходе ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара. Фигурантам дела предъявили обвинения.