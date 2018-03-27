Ещё
В МЧС сообщили о завершении поисковой операции на месте пожара в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МЧС сообщили о завершении поисковой операции на месте пожара в Кемерове 

Аргументы и Факты 10 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава МЧС России Владимир Пучков объявил в рамках оперативного совещания о завершении поисковой операции на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
По его словам, в ближайшее время будет произведена перегруппировка сил. Некоторые подразделения продолжат работу на месте, пишет ТАСС.
Замглавы ведомства Владлен Аксенов добавил, что на месте были обнаружены тела 64 погибших. Также закончен демонтаж неустойчивых конструкций строения.
Напомним, пожар в торговом комплексе случился 25 марта. В ходе ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара. Фигурантам дела предъявили обвинения.
Аргументы и Факты: последние новости
Обрушилась крыша кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Следователи назвали наиболее вероятную причину пожара в ТЦ в Кемерове В РФ проверят комплексы с развлекательными центрами после ЧП в Кемерове
 Ещё 62 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным313
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля36
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово17
Охранник «Зимней вишни» не выключал сигнализацию37
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово444
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение