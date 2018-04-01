В Кемерово поменяет адрес оперативный штаб по ликвидации ЧС в ТЦ 

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации ЧС в Кемерово, развернутый из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня», поменяет адрес, сообщается на сайте региональной администрации по итогам совещания, которое провел врио губернатора Сергей Цивилев.
Добавляется, что штаб был размещен в школе из-за близости учреждения к месту ЧС.
"Во время работы штаба у школьников были каникулы. Поэтому это не стало помехой для учебного процесса. Со 2 апреля школьники всего города приступят к обучению — начнется IV четверть, а также продолжится подготовка выпускников к ЕГЭ. В связи с этим штаб перенесен в здание по адресу улица Весенняя, 10", — говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).