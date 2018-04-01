В Кемерово поменяет адрес оперативный штаб по ликвидации ЧС в ТЦ

Добавляется, что штаб был размещен в школе из-за близости учреждения к месту ЧС.

"Во время работы штаба у школьников были каникулы. Поэтому это не стало помехой для учебного процесса. Со 2 апреля школьники всего города приступят к обучению — начнется IV четверть, а также продолжится подготовка выпускников к ЕГЭ. В связи с этим штаб перенесен в здание по адресу улица Весенняя, 10", — говорится в сообщении.