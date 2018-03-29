Прокуратура проверит заявления о бездействии спасателей при пожаре в Кемерово

"Вчера вечером уже после окончания рабочего дня три человека обратились в прокуратуру города Кемерово с жалобами на, как они считают, бездействие спасателей и правоохранительных органов по спасению их близких. Их обращения приняли во время личного приема и в настоящее время по ним организована проверка", — сказала Тушкевич.

Помощник прокурора добавила, что будут рассмотрены все доводы, которые привели родственники жертв пожара.

Ранее сообщалось, что у консульства России в Сиэтле почтили память погибших в Кемерово.