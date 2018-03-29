МЧС завершило разбор завалов ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
"На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». С помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания к эксплуатации. Согласно акта комиссионной проверки здание передано администрации Кемеровского городского округа", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что глава Кемеровской области Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.