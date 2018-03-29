МЧС завершило разбор завалов ТЦ «Зимняя вишня»

"На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». С помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания к эксплуатации. Согласно акта комиссионной проверки здание передано администрации Кемеровского городского округа", — говорится в сообщении.