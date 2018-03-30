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ЧОП, охранявший ТЦ «Зимняя вишня», самоликвидировался
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ЧОП, охранявший ТЦ «Зимняя вишня», самоликвидировался 

BFM.RU 14 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Лицензия охранявшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове частного предприятия «Центр защиты» аннулирована, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
«Кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована», — написал Хинштейн на своей странице в Twitter. При этом он отметил, что Росгвардия уже подготовила документы для ликвидации ЧОП через суд. Ранее советник главы Росгвардии сообщал, что после пожара сотрудники центрального аппарата Росгвардии вылетели в Кемерово для оценки правомерности осуществления деятельности частной охранной организации «Центр защиты».
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