ЧОП, охранявший ТЦ «Зимняя вишня», самоликвидировался

Лицензия охранявшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове частного предприятия «Центр защиты» аннулирована, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн

«Кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована», — написал Хинштейн на своей странице в Twitter. При этом он отметил, что Росгвардия уже подготовила документы для ликвидации ЧОП через суд. Ранее советник главы Росгвардии сообщал, что после пожара сотрудники центрального аппарата Росгвардии вылетели в Кемерово для оценки правомерности осуществления деятельности частной охранной организации «Центр защиты».